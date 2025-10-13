Олимпийский чемпион заявил, что России нельзя соглашаться на перемирие с Украиной: «Пусть освобождают от санкций»

На прошлой неделе спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Украина готова к перемирию с Россией не обязательно во время Олимпиады, а уже сейчас. «Если России для этого нужно “олимпийское перемирие”, то пусть будет олимпийское. Но мы в принципе настаиваем на том, чтобы это произошло раньше Олимпиады. Я думаю, что заявление итальянского министра направлено на то, чтобы тоже стимулировать Россию к мирному процессу, к какой-то значимой дипломатии, к реальным шагам к миру», — в числе прочего заявил Тихий, слова которого приводят украинские СМИ.