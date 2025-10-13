Олимпийский чемпион заявил, что России нельзя соглашаться на перемирие с Украиной: «Пусть освобождают от санкций»

Ранее сообщалось, что Украина поддерживает идею Италии о всемирном перемирии во время проведения зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.
"Предложение Украины об олимпийском перемирии? Не надо связывать Олимпиаду и политику. Проблема в том, что как раз спорт начали объединять с политикой. Это сыграло злую шутку с нашими и белорусскими спортсменами. Это огромная ошибка — этого нельзя делать.
На перемирие тоже нельзя соглашаться. Либо пусть наших спортсменов полностью освобождают от санкций, вне зависимости от того, что происходит в мире. Спортсмены не могут нести ответственность за действия их правительств. Спорт вне политики.
Надеюсь, Ковентри в ближайшем будущем исправит оплошность Баха — не будет объединять мировой спорт с политикой и уж тем более с военными действиями. Так что на перемирие, которое предлагает Украина, не надо соглашаться. Это не должны быть взаимосвязанные вещи", — сказал Васильев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.
На прошлой неделе спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Украина готова к перемирию с Россией не обязательно во время Олимпиады, а уже сейчас. «Если России для этого нужно “олимпийское перемирие”, то пусть будет олимпийское. Но мы в принципе настаиваем на том, чтобы это произошло раньше Олимпиады. Я думаю, что заявление итальянского министра направлено на то, чтобы тоже стимулировать Россию к мирному процессу, к какой-то значимой дипломатии, к реальным шагам к миру», — в числе прочего заявил Тихий, слова которого приводят украинские СМИ.
В Госдуме заявили, что Украина использует заявление об олимпийском перемирии как пиар: «Это очень странно».