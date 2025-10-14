В Тольятти откроют теннисный центр и футбольный манеж

САМАРА, 14 окт — РИА Новости. Теннисный центр и футбольный манеж откроют в Тольятти в дни Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который пройдет
Теннисный центр и футбольный манеж проходят финальную стадию государственной инспекции строительного надзора, отметил вице-губернатор.
«Планируем к открытию непосредственно в дни форума два объекта. В Тольятти (откроется — ред.) центр тенниса, и в академии Коноплева у нас открывается манеж футбольный, крытый. На днях и один, и второй объект получат паспорт готовности», — сообщил Яковлев.
В целом в рамках форума «Россия — спортивная держава» строятся 100 новых объектов, большинство из которых — спортивные площадки, в том числе для сдачи норм ГТО. Также в Самарской области будут построены фиджитал-центр, физкультурно-оздоровительные комплексы и футбольные объекты. Их планируют открыть после форума, уточнил Яковлев.