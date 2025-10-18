МОК выразил сожаление в связи с отказом Индонезии выдать визы израильским гимнастам для участия в чемпионате мира

Ранее власти Индонезии сообщили об аннулировании виз, выданных израильским гимнастам для участия в соревнованиях.
"В мире, сотрясаемом конфликтами и разногласиями, Международный олимпийский комитет неизменно придерживается убеждения, что спорт должен оставаться символом надежды — силой, объединяющей весь мир в мирном соревновании. Это лежит в самой основе Олимпийского движения и вытекает из основополагающих принципов олимпизма.
МОК с большой обеспокоенностью узнал об отказе правительства Индонезии в выдаче виз израильской сборной по спортивной гимнастике, включая спортсменов и официальных лиц, для въезда в страну на предстоящий 53-й чемпионат мира по спортивной гимнастике.
Принципиальная позиция МОК предельно ясна: все допущенные портсмены, команды и спортивные должностные лица должны иметь возможность участвовать в международных спортивных соревнованиях и мероприятиях без какой-либо дискриминации со стороны принимающей страны в соответствии с Олимпийской хартией и основополагающими принципами недискриминации, автономии и политического нейтралитета, регулирующими Олимпийское движение.
Следовательно, именно на принимающей стране, организаторах и соответствующих спортивных организациях лежит прямая ответственность за обеспечение полного соблюдения этого принципа и получение всех необходимых гарантий от компетентных органов заранее. МОК неоднократно подтверждал эту позицию в течение многих лет.
С момента, когда МОК узнал о ситуации, организация на всех уровнях контактировала с Международной федерацией гимнастики, членом МОК в стране, Национальным олимпийским комитетом и правительством Индонезии, чтобы содействовать решению проблемы. К сожалению, решение найдено не было.
МОК глубоко сожалеет о сложившейся ситуации, особенно после знаменательного шага в направлении мирного соглашения, предпринятого на саммите мира в Египте, в котором участвовал президент Индонезии. Исполнительный совет МОК рассмотрит конкретную ситуацию с Индонезией и всех вовлеченных сторон на своем следующем заседании.
Спорт должен оставаться безопасным пространством, где спортсмены могут воплощать свои мечты, и спортсмены не должны нести ответственность за политические решения", — говорится в заявлении на официальном сайте МОК.
Чемпионат мира по спортивной гимнастке пройдет с 19 по 25 октября в Джакарте.