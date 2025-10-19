Министр спорта Украины: «У Дегтярева задача — вернуть флаг РФ. Огромный фонд, нанимают юристов. Взялись серьезно»

«Я знаю, что сейчас у [министра спорта РФ Михаила] Дегтярева стоит задача вернуть российский флаг на международные арены. Они создали огромный фонд, нанимают юристов, европейских и всех кого могут. Россия взялась за это серьезно. Поэтому просто точно не будет. Но боремся дальше», — добавил Бедный.