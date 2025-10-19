Министр спорта Украины: «У Дегтярева задача — вернуть флаг РФ. Огромный фонд, нанимают юристов. Взялись серьезно»

В прецедентном решении CAS удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России (ФНТР) против Европейского союза настольного тенниса (ETTU) из-за отстранения российских теннисистов от международных соревнований по политическим причинам в 2022 году.
«Они пытаются все сделать как прецедент, здесь пролезть, там пролезть… На фоне того, что в паралимпийском комитете произошло, это все детский сад», — приводят слова министра украинские СМИ.
Ранее генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета полностью восстановила в правах Паралимпийский комитет России.
«Я знаю, что сейчас у [министра спорта РФ Михаила] Дегтярева стоит задача вернуть российский флаг на международные арены. Они создали огромный фонд, нанимают юристов, европейских и всех кого могут. Россия взялась за это серьезно. Поэтому просто точно не будет. Но боремся дальше», — добавил Бедный.