Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Никакая это не победа Украины. Им только кажется». В Госдуме ответили на заявление президента украинского НОК

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова, которая в настоящее время является депутатом Госдумы, ответила на заявление президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадима Гутцайта.

Источник: AP 2024

На прошлой неделе Гутцайт похвастался, что ему пообещали в Международном олимпийском комитете (МОК) по поводу России и Белоруссии в контексте зимних Олимпийских игр 2026 года. «Во время моей встречи в Международном олимпийском комитете с новым президентом организации Кирсти Ковентри они нас заверили и потом на исполкоме приняли решение, что на зимней Олимпиаде 2026 у РФ и РБ не будет флагов. Это тоже победа Украины, и за это им большое спасибо», — сказал Гутцайт украинским СМИ.

Журова, оценивая слова президента украинского олимпийского комитета, в комментарии сайту Vseprosport.ru сказала: «А при чем здесь нейтральный статус наших спортсменов и победа Украины? Никакая это не победа Украины. Это стандартное решение МОК, так как пока не восстановлен в правах Олимпийский комитет России. Флага и гимна у нас нет именно по этой причине, а не потому, что украинцы что-то шепчут Ковентри. Им только кажется, что они оказывают влияние на Ковентри. Президент МОК не принимает решения единолично, решения в МОК принимаются коллегиально. И далеко не факт, что у наших спортсменов не будет национального флага на Олимпиаде в Италии. Все еще может измениться».

Ранее сообщалось, что в Госдуме уверены: МОК отверг предложение Украины по России: «Просьбы, слезы, требования украинцев не были приняты».

Зимние Олимпийские игры 2026 планируется провести с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Международный олимпийский комитет принял решение, что российские и белорусские спортсмены, кто пройдет квалификацию, смогут участвовать в зимних Олимпийских играх 2026 года только в нейтральном статусе — без флагов, без гимна и только в индивидуальных соревнованиях. Кроме того, к участию не будут допущены российские и белорусские спортсмены, которые публично поддерживают вооруженный конфликт на Украине или связаны с силовыми и военными структурами.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше