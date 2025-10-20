«Никакая это не победа Украины. Им только кажется». В Госдуме ответили на заявление президента украинского НОК

На прошлой неделе Гутцайт похвастался, что ему пообещали в Международном олимпийском комитете (МОК) по поводу России и Белоруссии в контексте зимних Олимпийских игр 2026 года. «Во время моей встречи в Международном олимпийском комитете с новым президентом организации Кирсти Ковентри они нас заверили и потом на исполкоме приняли решение, что на зимней Олимпиаде 2026 у РФ и РБ не будет флагов. Это тоже победа Украины, и за это им большое спасибо», — сказал Гутцайт украинским СМИ.
Журова, оценивая слова президента украинского олимпийского комитета, в комментарии сайту Vseprosport.ru сказала: «А при чем здесь нейтральный статус наших спортсменов и победа Украины? Никакая это не победа Украины. Это стандартное решение МОК, так как пока не восстановлен в правах Олимпийский комитет России. Флага и гимна у нас нет именно по этой причине, а не потому, что украинцы что-то шепчут Ковентри. Им только кажется, что они оказывают влияние на Ковентри. Президент МОК не принимает решения единолично, решения в МОК принимаются коллегиально. И далеко не факт, что у наших спортсменов не будет национального флага на Олимпиаде в Италии. Все еще может измениться».
Ранее сообщалось, что в Госдуме уверены: МОК отверг предложение Украины по России: «Просьбы, слезы, требования украинцев не были приняты».
Зимние Олимпийские игры 2026 планируется провести с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Международный олимпийский комитет принял решение, что российские и белорусские спортсмены, кто пройдет квалификацию, смогут участвовать в зимних Олимпийских играх 2026 года только в нейтральном статусе — без флагов, без гимна и только в индивидуальных соревнованиях. Кроме того, к участию не будут допущены российские и белорусские спортсмены, которые публично поддерживают вооруженный конфликт на Украине или связаны с силовыми и военными структурами.