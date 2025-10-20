«Никакая это не победа Украины. Им только кажется». В Госдуме ответили на заявление президента украинского НОК

Журова, оценивая слова президента украинского олимпийского комитета, в комментарии сайту Vseprosport.ru сказала: «А при чем здесь нейтральный статус наших спортсменов и победа Украины? Никакая это не победа Украины. Это стандартное решение МОК, так как пока не восстановлен в правах Олимпийский комитет России. Флага и гимна у нас нет именно по этой причине, а не потому, что украинцы что-то шепчут Ковентри. Им только кажется, что они оказывают влияние на Ковентри. Президент МОК не принимает решения единолично, решения в МОК принимаются коллегиально. И далеко не факт, что у наших спортсменов не будет национального флага на Олимпиаде в Италии. Все еще может измениться».