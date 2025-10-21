Роднина жестко про Украину: «Я устала за эти годы. Представители этого уникального государства несут галиматью»

«Я устала за эти годы оценивать всю ту галиматью, которую несут представители этого уникального государства. Иначе эти слова не назовешь. Или вам хочется побольше юмора и смеха? Спортсмены давно уже не реагируют на заявления украинцев. Давайте и мы перестанем комментировать эту галиматью», — сказала Роднина, слова которой приводятся на сайте Vseprosport.ru.
Соответствующее заявление Роднина сделала, когда ее попросили оценить слова президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадима Гутцайта.
Напомним, что на прошлой неделе Гутцайт похвастался, что ему пообещали в Международном олимпийском комитете (МОК) по поводу России и Белоруссии в контексте зимних Олимпийских игр 2026 года. «Во время моей встречи в Международном олимпийском комитете с новым президентом организации Кирсти Ковентри они нас заверили и потом на исполкоме приняли решение, что на зимней Олимпиаде 2026 у РФ и РБ не будет флагов. Это тоже победа Украины, и за это им большое спасибо», — сказал Гутцайт украинским СМИ.
В Госдуме уже ответили на заявление президента украинского НОК, сказав: «Никакая это не победа Украины. Им только кажется».
Зимние Олимпийские игры 2026 планируется провести с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Международный олимпийский комитет принял решение, что российские и белорусские спортсмены, кто пройдет квалификацию, смогут участвовать в зимних Олимпийских играх 2026 года только в нейтральном статусе — без флагов, без гимна и только в индивидуальных соревнованиях. Кроме того, к участию не будут допущены российские и белорусские спортсмены, которые публично поддерживают вооруженный конфликт на Украине или связаны с силовыми и военными структурами.