Роднина жестко про Украину: «Я устала за эти годы. Представители этого уникального государства несут галиматью»

Напомним, что на прошлой неделе Гутцайт похвастался, что ему пообещали в Международном олимпийском комитете (МОК) по поводу России и Белоруссии в контексте зимних Олимпийских игр 2026 года. «Во время моей встречи в Международном олимпийском комитете с новым президентом организации Кирсти Ковентри они нас заверили и потом на исполкоме приняли решение, что на зимней Олимпиаде 2026 у РФ и РБ не будет флагов. Это тоже победа Украины, и за это им большое спасибо», — сказал Гутцайт украинским СМИ.