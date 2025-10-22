Польша готовит стратегию проведения Олимпиады-2040

ВАРШАВА, 22 окт — РИА Новости. Власти Польши готовят стратегию, чтобы претендовать на право проведения летних Олимпийских игр в 2040 году, заявил в эфире радио RMF24 министр спорта и туризма страны Якуб Рутницкий.
«Это важное событие и прекрасная возможность. Мы готовим стратегию проведения Олимпийских игр 2040 года. В настоящее время мы формируем рабочую группу, — сказал Рутницкий, — проведение Олимпийских игр также требует крупных инвестиций в инфраструктуру. Это касается и Варшавы».
В июне о планах Польши претендовать на право проведения Олимпийских игр в 2040 или 2044 году заявил занимавший тогда пост министр спорта и туризма республики Славомир Нитрас.
Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в США в 2028 году, далее в Австралии в 2032 году. Польша ни разу в истории не принимала Олимпиаду.