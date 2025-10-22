Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журова предложила поставить сетки для крокодилов на Олимпиаде-2032

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова в беседе с «СЭ» отреагировала на признание реки Фицрой с крокодилами пригодной для проведения соревнований по гребле на каноэ и байдарках на Олимпийских играх 2032 года.

Источник: РИА "Новости"

«Времени еще полно. Может они там сделают какие-то ограждения, сетки поставят. Технически, я думаю, что все решаемо. Не так много надо ограждать, чтобы крокодилы туда не прорвались», — сказала Журова «СЭ».

22 октября стало известно, что Независимый орган по координации и инфраструктуре Игр (GIICA) провел первичную техническую экспертизу водной артерии, расположенной в штате Квинсленд, и подтвердил соответствие необходимым требованиям. Премьер-министр штата Дэвид Крисафулли ранее сообщил о планах по контролю популяции крокодилов во избежание потенциальной угрозы во время соревнований.