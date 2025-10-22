Журова предложила поставить сетки для крокодилов на Олимпиаде-2032

«Времени еще полно. Может они там сделают какие-то ограждения, сетки поставят. Технически, я думаю, что все решаемо. Не так много надо ограждать, чтобы крокодилы туда не прорвались», — сказала Журова «СЭ».
22 октября стало известно, что Независимый орган по координации и инфраструктуре Игр (GIICA) провел первичную техническую экспертизу водной артерии, расположенной в штате Квинсленд, и подтвердил соответствие необходимым требованиям. Премьер-министр штата Дэвид Крисафулли ранее сообщил о планах по контролю популяции крокодилов во избежание потенциальной угрозы во время соревнований.