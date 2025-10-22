Норвегия грозится бойкотировать третью Олимпиаду подряд. Все из-за России

Характеризуя Норвегию как «очень небольшое государство», я имею в виду исключительно территорию. Разумеется, это очень значимый игрок в мировом спорте, особенно зимнем. «Норги» — прародители большинства снежных дисциплин и до сих пор являются во многих из них законодателями мод. По количеству лыжников и биатлонистов у них лидирующие позиции в мире даже без поправки на численность населения. Звезды планетарного калибра в этой стране есть во всех зимних олимпийских видах (кроме, пожалуй, хоккея и фигурного катания), ну и во многих летних (легкая атлетика, триатлон, гандбол и так далее, даже шахматы). В этом плане нацию можно считать очень спортивной и достойной подражания. Другой вопрос, что многие норвежцы то ли от осознания собственного величия, то ли по каким-то другим причинам не понимают грани между внутренними стартами (где они могут творить и говорить все что угодно) и мировой ареной (где надо как минимум уважать соперников).