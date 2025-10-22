Норвегия грозится бойкотировать третью Олимпиаду подряд. Все из-за России

Чиновники из Норвегии сыграли ключевую роль в решении Международной лыжной федерации, отказавшей российским спортсменам в возможности выступать в олимпийском сезоне даже в нейтральном статусе. Согласно информации ряда инсайдеров, норвежцы угрожали бойкотом Игр, если лыжники, фристайлисты и сноубордисты из нашей страны появятся на трассах в Кортине-д’Ампеццо в феврале будущего года. Восторженные комментарии в скандинавских СМИ после дискриминационного вердикта Совета FIS полностью подтверждают эту версию. Хотя были ли эти угрозы реальными или просто блефом, теперь, конечно, не понять.
Как бы то ни было, третьи Игры подряд мы имеем дело с шантажом олимпийского движения со стороны очень небольшого государства. В 2022-м северяне собирались бойкотировать соревнования в Китае из-за уйгурского вопроса, в 2024-м — входили в пул, угрожавший МОК из-за допуска нейтральных россиян, теперь та же тема продолжается в отношении ОИ-2026. А еще были нападки на ФИФА из-за прав человека в Катаре во время ЧМ-2022 и многочисленные антиизраильские акции на стадионах… В общем, исходящие из Осло обвинения в адрес РФ в политической пропаганде в спорте надо понимать так: в настоящее время безусловный чемпион по продвижению своих идеологических нарративов на международных турнирах — это как раз Норвегия.
Маленькое государство с большими комплексами
Характеризуя Норвегию как «очень небольшое государство», я имею в виду исключительно территорию. Разумеется, это очень значимый игрок в мировом спорте, особенно зимнем. «Норги» — прародители большинства снежных дисциплин и до сих пор являются во многих из них законодателями мод. По количеству лыжников и биатлонистов у них лидирующие позиции в мире даже без поправки на численность населения. Звезды планетарного калибра в этой стране есть во всех зимних олимпийских видах (кроме, пожалуй, хоккея и фигурного катания), ну и во многих летних (легкая атлетика, триатлон, гандбол и так далее, даже шахматы). В этом плане нацию можно считать очень спортивной и достойной подражания. Другой вопрос, что многие норвежцы то ли от осознания собственного величия, то ли по каким-то другим причинам не понимают грани между внутренними стартами (где они могут творить и говорить все что угодно) и мировой ареной (где надо как минимум уважать соперников).
Стремление навязать окружающим свою жизненную позицию и свои ценности — обязательная составляющая всех радикальных доктрин. Причем пропаганда обычно ведется под флагом общегуманитарной повестки, якобы не имеющей отношения к политике. Таких «борцов за все хорошее против всего плохого» всегда хватало и в спорте. Однако в случае с Норвегией речь не об активистах-одиночках и даже не «объединениях неравнодушных», а о массовом явлении, которое поддерживается на государственном уровне и питается ненавистью к инакомыслящим. Травля последних — важная часть жизни «представителей прогрессивного человечества». Лыжница Астрид Якобсен и представитель спортивного ориентирования на лыжах Ойвинд Ваттердаль, подвергнутые в Норвегии остракизму за высказывания против антироссийских санкций в спорте, не дадут соврать.
Под раздачу в политической кампании против России попал и бывший глава Международного союза биатлонистов Андрес Бессеберг, получивший три года тюрьмы, несмотря на преклонный возраст (79 лет) и очевидные заслуги перед мировым спортом. Формально — за коррупцию, но никто не скрывает, что главные претензии к чиновнику в том, что он в свое время якобы «защищал российские интересы». Возможно, такую непримиримость в нынешней геополитической ситуации можно было бы объяснить пацифистскими идеалами норвежского спортивного сообщества. Однако этому мешает тот факт, что спонсорами некоторых национальных федераций в этой стране являются производители оружия, которое поставляется в том числе на Украину. И никто не видит в этом противоречия с «гуманитарными ценностями».
Посмотреть на себя со стороны
Многие скандинавские спортсмены мотивируют свое нежелание соперничать с россиянами в нынешних условиях тем, что все связанное с нашей страной якобы вызывает у них раздражение и негатив. Однако эту проблему исправить очень легко — политически заряженным атлетам просто не надо заявляться на международные старты, и тогда повод для страданий исчезнет сам собой. Потому что если и дальше идти на поводу у активистов, то следующий шаг — это отказ соперничать с представителями Израиля, а также со спортсменами из Китая, Ирана, КНДР, Афганистана и других стран, которые на Западе критикуют за «права человека». Далее можно затравить сборные США и Канады — государств, которые подписали, но не ратифицировали Киотский протокол. Ведь глобальное потепление — не фантом, а серьезная угроза всему, живущему на Земле.
В такой ситуации гораздо проще изолировать самих «неравнодушных атлетов», а не тех, кем они не довольны. Тем более неприязнь носит не персональный характер, а распространяется на целую нацию, то есть имеет все признаки ксенофобии. Круто ли потакать таким устремлениям в МОК и международных федерациях? Ну, а когда идеи ненависти к людям исключительно по цвету паспорта озвучивают целые сборные, самое время просто принять их «ценное предложение». Если Норвегия хочет устроить бойкот больших соревнований, пусть она это уже, наконец, сделает. Да, в организационном отношении во многих видах спорта без скандинавов будет непросто, но если вернуть Россию, то мы вполне можем компенсировать все потери.
Те из норвежцев, кто еще не потерял голову в политическом угаре, не могут не понимать: бойкот — это тупик, и в первую очередь он бьет по тем, кто сам отправляет международные старты в игнор. Об этом свидетельствует вся история спорта. Поэтому угрозы спортивно-политических демаршей, в том числе исходящие из Норвегии, надо воспринимать исключительно как виртуальные. И в прежде всего это признак слабости — дверьми хлопают, только когда не остается других аргументов. Сторонники продления санкций против российских атлетов их, похоже, исчерпали. Сейчас игры в запреты на флаг и опускание железного занавеса только в узкой тусовке спорта кажутся «проявлением гражданской позиции». Так что великой норвежской спортивной нации имеет смысл отбросить предрассудки и просто посмотреть на себя со стороны.
Олег Шамонаев