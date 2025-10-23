Захарова назвала нацизмом недопуск российских спортсменов на Паралимпиаду

«Нацизм», — отметила она в беседе с газетой «Спорт-Экспресс».
Зимняя Паралимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д’Ампеццо с 6 по 15 марта 2026 года.
Ранее в этот день в пресс-службе Международного паралимпийского комитета сообщили, что российские спортсмены не примут участие в Паралимпийских играх 2026 года. Отмечается, что участие спортсменов из РФ невозможно из-за отсутствия возможности квалифицироваться на соревнования.
Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, в свою очередь, заявил, что организация будет бороться за участие спортсменов из РФ в Паралимпиаде, несмотря на отсутствие возможности для атлетов получить квалификацию.