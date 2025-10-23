Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова назвала нацизмом недопуск российских спортсменов на Паралимпиаду

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 23 октября прокомментировала сообщение о том, что российские спортсмены пропустят Паралимпиаду-2026.

Источник: МИД России

«Нацизм», — отметила она в беседе с газетой «Спорт-Экспресс».

Зимняя Паралимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д’Ампеццо с 6 по 15 марта 2026 года.

Ранее в этот день в пресс-службе Международного паралимпийского комитета сообщили, что российские спортсмены не примут участие в Паралимпийских играх 2026 года. Отмечается, что участие спортсменов из РФ невозможно из-за отсутствия возможности квалифицироваться на соревнования.

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, в свою очередь, заявил, что организация будет бороться за участие спортсменов из РФ в Паралимпиаде, несмотря на отсутствие возможности для атлетов получить квалификацию.