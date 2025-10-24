Вернули флаг России, но оставили без Игр: издевательство над паралимпийцами

«Счастлива за них!»
Новость от 27 сентября прозвучала как едва ли не главное событие в российском спорте за последние три с половиной года. Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета проголосовала за отмену приостановки членства Паралимпийского комитета России. Преимущество у сторонников восстановления полноценного статуса ПКР было не очень большим — 91 голос против 77 и восьми воздержавшихся, но этого хватило, чтобы вернуть все права и привилегии членства в IPC в соответствии с конституцией организации.
А главное — и это уже без всякого преувеличения — российские паралимпийцы получили возможность вновь выступать на международных турнирах со своими флагом, гимном и другими национальными атрибутами.
«Счастлива за них! Счастлива в буквальном смысле, потому что им разрешили выступать и вернули все атрибуты», — заявила РИА Новости довольная Татьяна Тарасова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отметил, что восстановление ПКР в полноценном статусе — «торжество здравого смысла» и «неожиданность, которая дает право надеяться на продолжение этой тенденции в отношении олимпийцев». Важным шагом на пути к полному восстановлению в правах наших атлетов на международной арене назвал сентябрьское решение IPC и министр спорта России Михаил Дегтярев.
Но не зря существует поговорка — «звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой». Возможно, после восстановления статуса ПКР кто-то подумал, что перед российскими спортсменами зажгли зеленый свет на пути к Паралимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо, и стал представлять, что на итальянской земле будет звучать наш гимн — ведь на Паралимпиадах мы выступаем традиционно хорошо.
Все рухнуло сегодня. IPC констатировал, что ни один российский спортсмен на Паралимпиаде 2026 года выступить не сможет. И дело здесь не в Международном паралимпийском комитете. Просто эта организация проводит соревнования далеко не по всем видам спорта для лиц с ограниченными возможностями. IPC курирует большинство летних дисциплин, например легкую атлетику, плавание, пулевую стрельбу. А вот зимние виды отданы на откуп тем же международным федерациям, что рулят соревнованиями в полноценных категориях.
А как они относятся к россиянам, к сожалению, хорошо известно. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда 21 октября проголосовала за то, чтобы не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в отборочных соревнованиях к Олимпиаде и Паралимпиаде. Таким образом, наши не смогут выступить в Италии в паралимпийских лыжных гонках, сноуборде и горнолыжном спорте. До этого Международный союз биатлонистов (IBU) не допустил россиян до турниров даже в нейтральном статусе, это касается и паралимпийцев. В январе этого года продлила отстранение российских команд Международная федерация керлинга.
IPC проводит на Паралимпиадах напрямую только турнир по следж-хоккею. Но на практике и здесь российская сборная не может принять участие в отборе на Игры в Италии, так как состав квалификационного паралимпийского турнира по этому виду спорта уже определен и расширен быть не может. Вот и получается, что ни у одного российского атлета нет возможности выступить на Паралимпийских играх — если, конечно, не даст результата какая-либо апелляция по уже принятым решениям. Ну или если IPC вдруг не займется благотворительностью и не предоставит где-нибудь нашим wild card.
IPC берет пример со «старшего брата»
Впрочем, надеяться на это не стоит. Президент IPC Эндрю Парсонс уже заявил: «Так же, как IPC полностью уважает решение генеральной ассамблеи не продлевать частичную дисквалификацию национальных паралимпийских комитетов Белоруссии и России, мы полностью уважаем решения каждой международной федерации в тех видах спорта, которые они регулируют».
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова назвала хитрым ходом решение IPC о восстановлении полноценного статуса Паралимпийского комитета России, принятое в конце сентября. «Думаю, что поэтому многие и голосовали за восстановление ПКР — так как им объяснили, что в контексте Паралимпиады 2026 года это ничего значить не будет, — подчеркнула она. — Мне кажется, это было умышленно так сделано, потому что они понимали, что в одних видах спорта мы не успеваем отобраться, а федерация лыжных гонок все равно нас не допустит. Это обидно, но это констатация факта».
Конечно, чисто теоретически IPC мог бы настойчиво попросить международные федерации выдать персональный допуск нескольким российским паралимпийцам — хотя бы для вида. Ведь Международный олимпийский комитет (МОК) перед Парижем-2024 допустил полтора десятка россиян на Олимпиаду, а на Паралимпиаду вообще поехала делегация почти из ста наших спортсменов.
Полномочия и даже рычаги есть. Но IPC здесь, к сожалению, берет пример со «старшего брата», который демонстративно не вмешивается в деятельность федераций, если они противятся допуску россиян. А если во что и вмешиваются, то, например, в деятельность Международной ассоциации бокса, где глава — россиянин Умар Кремлев. Эту организацию можно и лишить аккредитации в МОК, и подвергнуть прочим санкциям. А тем федерациям, где откровенно плюют на рекомендации допускать россиян в нейтральном статусе, МОК даже пальцем боится погрозить.
И причина здесь, совершенно очевидно, в политике, что не раз подчеркивала в комментариях та же Журова. «Международные федерации ориентируются на политическую повестку и дают себе время, чтобы реагировать на происходящие события, — объяснила она. — Многие заняли жесткую позицию: если произойдут изменения в политике — россиян допустят, если нет — решений до окончания СВО не будет. Складывается впечатление, что им звонят главы государств и говорят: “Только попробуйте!” Это тревожная тенденция».
Андрей Симоненко