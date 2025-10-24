Ричмонд
Вернули флаг России, но оставили без Игр: издевательство над паралимпийцами

Международный паралимпийский комитет (IPC) объявил, что ни один российский спортсмен не выступит на зимней Паралимпиаде 2026 года, хотя меньше месяца назад эта же организация восстановила Паралимпийский комитет России (ПКР) в полноценном статусе. Что происходит?

Источник: Спорт РИА Новости

«Счастлива за них!»

Новость от 27 сентября прозвучала как едва ли не главное событие в российском спорте за последние три с половиной года. Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета проголосовала за отмену приостановки членства Паралимпийского комитета России. Преимущество у сторонников восстановления полноценного статуса ПКР было не очень большим — 91 голос против 77 и восьми воздержавшихся, но этого хватило, чтобы вернуть все права и привилегии членства в IPC в соответствии с конституцией организации.

А главное — и это уже без всякого преувеличения — российские паралимпийцы получили возможность вновь выступать на международных турнирах со своими флагом, гимном и другими национальными атрибутами.

«Счастлива за них! Счастлива в буквальном смысле, потому что им разрешили выступать и вернули все атрибуты», — заявила РИА Новости довольная Татьяна Тарасова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отметил, что восстановление ПКР в полноценном статусе — «торжество здравого смысла» и «неожиданность, которая дает право надеяться на продолжение этой тенденции в отношении олимпийцев». Важным шагом на пути к полному восстановлению в правах наших атлетов на международной арене назвал сентябрьское решение IPC и министр спорта России Михаил Дегтярев.

Но не зря существует поговорка — «звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой». Возможно, после восстановления статуса ПКР кто-то подумал, что перед российскими спортсменами зажгли зеленый свет на пути к Паралимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо, и стал представлять, что на итальянской земле будет звучать наш гимн — ведь на Паралимпиадах мы выступаем традиционно хорошо.

Все рухнуло сегодня. IPC констатировал, что ни один российский спортсмен на Паралимпиаде 2026 года выступить не сможет. И дело здесь не в Международном паралимпийском комитете. Просто эта организация проводит соревнования далеко не по всем видам спорта для лиц с ограниченными возможностями. IPC курирует большинство летних дисциплин, например легкую атлетику, плавание, пулевую стрельбу. А вот зимние виды отданы на откуп тем же международным федерациям, что рулят соревнованиями в полноценных категориях.

А как они относятся к россиянам, к сожалению, хорошо известно. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда 21 октября проголосовала за то, чтобы не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в отборочных соревнованиях к Олимпиаде и Паралимпиаде. Таким образом, наши не смогут выступить в Италии в паралимпийских лыжных гонках, сноуборде и горнолыжном спорте. До этого Международный союз биатлонистов (IBU) не допустил россиян до турниров даже в нейтральном статусе, это касается и паралимпийцев. В январе этого года продлила отстранение российских команд Международная федерация керлинга.

IPC проводит на Паралимпиадах напрямую только турнир по следж-хоккею. Но на практике и здесь российская сборная не может принять участие в отборе на Игры в Италии, так как состав квалификационного паралимпийского турнира по этому виду спорта уже определен и расширен быть не может. Вот и получается, что ни у одного российского атлета нет возможности выступить на Паралимпийских играх — если, конечно, не даст результата какая-либо апелляция по уже принятым решениям. Ну или если IPC вдруг не займется благотворительностью и не предоставит где-нибудь нашим wild card.

IPC берет пример со «старшего брата»

Впрочем, надеяться на это не стоит. Президент IPC Эндрю Парсонс уже заявил: «Так же, как IPC полностью уважает решение генеральной ассамблеи не продлевать частичную дисквалификацию национальных паралимпийских комитетов Белоруссии и России, мы полностью уважаем решения каждой международной федерации в тех видах спорта, которые они регулируют».

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова назвала хитрым ходом решение IPC о восстановлении полноценного статуса Паралимпийского комитета России, принятое в конце сентября. «Думаю, что поэтому многие и голосовали за восстановление ПКР — так как им объяснили, что в контексте Паралимпиады 2026 года это ничего значить не будет, — подчеркнула она. — Мне кажется, это было умышленно так сделано, потому что они понимали, что в одних видах спорта мы не успеваем отобраться, а федерация лыжных гонок все равно нас не допустит. Это обидно, но это констатация факта».

Конечно, чисто теоретически IPC мог бы настойчиво попросить международные федерации выдать персональный допуск нескольким российским паралимпийцам — хотя бы для вида. Ведь Международный олимпийский комитет (МОК) перед Парижем-2024 допустил полтора десятка россиян на Олимпиаду, а на Паралимпиаду вообще поехала делегация почти из ста наших спортсменов.

Полномочия и даже рычаги есть. Но IPC здесь, к сожалению, берет пример со «старшего брата», который демонстративно не вмешивается в деятельность федераций, если они противятся допуску россиян. А если во что и вмешиваются, то, например, в деятельность Международной ассоциации бокса, где глава — россиянин Умар Кремлев. Эту организацию можно и лишить аккредитации в МОК, и подвергнуть прочим санкциям. А тем федерациям, где откровенно плюют на рекомендации допускать россиян в нейтральном статусе, МОК даже пальцем боится погрозить.

И причина здесь, совершенно очевидно, в политике, что не раз подчеркивала в комментариях та же Журова. «Международные федерации ориентируются на политическую повестку и дают себе время, чтобы реагировать на происходящие события, — объяснила она. — Многие заняли жесткую позицию: если произойдут изменения в политике — россиян допустят, если нет — решений до окончания СВО не будет. Складывается впечатление, что им звонят главы государств и говорят: “Только попробуйте!” Это тревожная тенденция».

Андрей Симоненко

