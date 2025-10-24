Вернули флаг России, но оставили без Игр: издевательство над паралимпийцами

IPC проводит на Паралимпиадах напрямую только турнир по следж-хоккею. Но на практике и здесь российская сборная не может принять участие в отборе на Игры в Италии, так как состав квалификационного паралимпийского турнира по этому виду спорта уже определен и расширен быть не может. Вот и получается, что ни у одного российского атлета нет возможности выступить на Паралимпийских играх — если, конечно, не даст результата какая-либо апелляция по уже принятым решениям. Ну или если IPC вдруг не займется благотворительностью и не предоставит где-нибудь нашим wild card.