«Нельзя никого осуждать». Фетисов высказался о россиянах, решивших принять нейтральный статус

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о российских спортсменах, который соглашаются выступать под нейтральным флагом.

Источник: РИА "Новости"

«Позиция спортсменов, которые соглашаются выступать в нейтральном статусе? Я бы в нейтральном статусе не стал выступать, если бы у меня была такая возможность. Каждый принимает для себя решение. Но осуждать никого нельзя». — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.

На текущий момент практически все федерации сохраняют санкции в отношении российских спортсменов, отстраняя от международных соревнований.

Допущенными являются только те, кто согласился выступать на турнирах без национального флага и гимна.