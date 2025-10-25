«Нельзя никого осуждать». Фетисов высказался о россиянах, решивших принять нейтральный статус

«Позиция спортсменов, которые соглашаются выступать в нейтральном статусе? Я бы в нейтральном статусе не стал выступать, если бы у меня была такая возможность. Каждый принимает для себя решение. Но осуждать никого нельзя». — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.
На текущий момент практически все федерации сохраняют санкции в отношении российских спортсменов, отстраняя от международных соревнований.
Допущенными являются только те, кто согласился выступать на турнирах без национального флага и гимна.