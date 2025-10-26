Ричмонд
Отец Маска: «Олимпийские игры без России бессмысленны»

Бизнесмен Эррол Маск, отец американского миллиардера Илона Маска, раскритиковал санкции в отношении российских спортсменов.

Источник: РИА "Новости"

«Без России Олимпийские игры бессмысленны», — цитирует Маскс-старшего Odds.ru.

Зимние Олимпийские игры состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Российские спортсмены выступят в Италии в нейтральном статусе.