Американский рекордсмен призвал вернуть России флаг и гимн на Олимпиаде

«Хотели бы я, чтобы российские скейтбордисты соревновались под своим флагом и гимном на Олимпиаде и чемпионатах мира? Безусловно. Каждый скейтбордист должен иметь возможность с гордостью представлять свою страну. В конце концов, важно, кто катается лучше, а не откуда он родом. Победа есть победа, и я был бы рад увидеть на пьедестале спортсменов из России или любой другой страны», — сказал американский рекордсмен.