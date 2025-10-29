Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губерниев: «Олимпиаду обязательно нужно показывать в России. Те, кто против, хотят выслужиться»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев озвучил свое мнение насчет того, стоит ли показывать зимнюю Олимпиаду 2026 года в России. Летние Игры 2024 года в Париже не транслировалась ни по одному федеральному телеканалу РФ.

Источник: ТАСС

«Считаю, предстоящую Олимпиаду обязательно нужно показывать в России. Чемпионаты мира и Европы по футболу без наших же показывали, а в Италии будут выступать наши ребята. К тому же, это будет полезно для тех ребят, которые когда-то вернутся на мировую арену. Они увидят лучших.

Те, кто не хотят этого, могут выбросить пульт и помалкивать. Их это не касается. Если человеку дорог спорт в нашей стране, он понимает, зачем нужно показывать Олимпиаду. Остальным либо насрать, либо они хотят выслужиться, показать, как они родину любят. Мы ведь проходили это во время Олимпиады в Париже. Сначала эти люди любили родину, а потом быстро переобувались», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.