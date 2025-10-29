Губерниев: «Олимпиаду обязательно нужно показывать в России. Те, кто против, хотят выслужиться»

«Считаю, предстоящую Олимпиаду обязательно нужно показывать в России. Чемпионаты мира и Европы по футболу без наших же показывали, а в Италии будут выступать наши ребята. К тому же, это будет полезно для тех ребят, которые когда-то вернутся на мировую арену. Они увидят лучших.



Те, кто не хотят этого, могут выбросить пульт и помалкивать. Их это не касается. Если человеку дорог спорт в нашей стране, он понимает, зачем нужно показывать Олимпиаду. Остальным либо насрать, либо они хотят выслужиться, показать, как они родину любят. Мы ведь проходили это во время Олимпиады в Париже. Сначала эти люди любили родину, а потом быстро переобувались», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.