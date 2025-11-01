В каких видах россиян допустили до отбора на зимнюю Олимпиаду

В фигурном катании от россиян смогут принять участие по одному спортсмену в каждом разряде: в мужском и женском. Здесь отбор уже прошел. В нейтральном статусе на Олимпиаде должны выступить Аделия Петросян и Петр Гуменник. А вот в парном катании и танцах на льду российские фигуристы до отбора не были допущены.