Грокипедия указала на двойные стандарты в отстранении спортсменов из России

Также особое внимание в статье уделено Олимпиаде 2024 года в Париже. Несмотря на продолжающиеся боевые действия в Газе, израильские спортсмены были допущены до соревнований под своим флагом. В то же время россияне могли участвовать только в нейтральном статусе — после прохождения проверки и при условии, что они публично осудят конфликт.