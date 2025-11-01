Ричмонд
Грокипедия указала на двойные стандарты в отстранении спортсменов из России

Грокипедия указала на выборочный подход к санкциям против российских спортсменов.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 нояб — РИА Новости. Грокипедия, энциклопедия на базе искусственного интеллекта от компании xAI Илона Маска, в статье, с которой ознакомилось РИА Новости, обратила внимание на выборочный подход к санкциям против российских спортсменов, введенным после начала конфликта на Украине, и сопоставила его с отсутствием аналогичных мер в отношении стран, союзных США.

В начале статьи отмечается, что исключение российских спортсменов из международных соревнований вызывает критику из-за несоответствий. Подчеркивается, что аналогичные действия других государств не сопровождались такими жесткими ограничениями, как в случае с Россией.

В качестве примера приводится вторжение США в Ирак в марте 2003 года, приведшее к свержению правительства партии «Баас», которое не повлекло за собой отстранения американских спортсменов от участия в Олимпийских играх или турнирах FIFA.

Аналогично, военная операция США в Афганистане после событий 11 сентября не привела к каким-либо спортивным санкциям, и американские атлеты беспрепятственно участвовали в последующих зимних Олимпиадах.

Также особое внимание в статье уделено Олимпиаде 2024 года в Париже. Несмотря на продолжающиеся боевые действия в Газе, израильские спортсмены были допущены до соревнований под своим флагом. В то же время россияне могли участвовать только в нейтральном статусе — после прохождения проверки и при условии, что они публично осудят конфликт.

Грокипедия делает вывод, что подобная практика говорит о том, что спортивные санкции зависят скорее от текущих политических расстановок, чем от универсальных стандартов. В статье также говорится, что российские власти критикуют эту избирательность, называя происходящее проявлением русофобии.

С начала СВО российские атлеты отстранены от международных соревнований во многих видах спорта. Согласно рекомендациям МОК, на территории России не могут проводиться международные турниры, а к соревнованиям россияне допускаются только в нейтральном статусе.

