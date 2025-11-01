Путин поздравил «Матч ТВ» с десятилетием

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив телеканала «Матч ТВ» с 10-летним юбилеем, выразив уверенность, что канал продолжит реализовывать медиапроекты, которые приобщают людей к ценностям здорового образа жизни, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Матч ТВ», вещание которого началось 1 ноября 2015 года, успешно пополнил линейку федеральных телеканалов, с первых выпусков заявил о себе как о ведущем спортивном СМИ, привлек внимание широкой зрительской аудитории. За прошедшее время вы наработали солидный опыт трансляций важнейших международных состязаний и национальных турниров, создали яркую палитру познавательных передач и документальных фильмов", — говорится в послании.
Российский лидер подчеркнул, что особый интерес вызывают программы, гостями которых становятся известные комментаторы и аналитики, тренеры и атлеты.
«Без сомнения, популярность “Матч ТВ” — результат слаженного, творческого труда вашего талантливого коллектива. Уверен, что вы и впредь будете беречь и совершенствовать лучшие профессиональные традиции, реализовывать медиапроекты, которые приобщают людей к ценностям здорового образа жизни, вдохновляют подрастающее поколение активно заниматься спортом и добиваться поставленных целей», — добавил президент.
Путин пожелал коллективу телеканала смело идти вперед, а также всего самого доброго.