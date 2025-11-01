Главы федераций обратились к Мишустину по финансированию детского спорта

Госдума ранее в октябре приняла в первом чтении законопроект, в том числе ужесточающий с 1 января 2026 года налогообложение организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. Документ внесен правительством России в рамках бюджетного пакета. Для организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах законопроект с 2026 года вводит налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок. Также они будут обязаны уплачивать налог на прибыль организаций по общей ставке 25%.