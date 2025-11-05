— К счастью, да. Благодаря кропотливой работе министра спорта, президента Олимпийского комитета России Михаила Владимировича Дегтярева удалось отправить спортсменов на эти соревнования с флагом и гимном. Помимо этого, паралимпийцев допустили с национальными атрибутами. Для спортсменов это именно то, к чему они стремятся и готовятся всю свою карьеру. Да и для нас, граждан, все-таки приятнее видеть, когда наши спортсмены участвуют с флагом и гимном. Это поднимает уровень патриотизма, гордости, духа и воли к победе, когда выступаешь за свою страну и понимаешь, ради чего ты бьешься. Это позволяет достичь даже более высоких результатов, что и продемонстрировали наши атлеты, завоевав почти все золотые медали на Играх стран СНГ. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, конечно, изменилось, хотя по факту мы просто вернулись к истокам, от которых ушли в связи с введенными санкциями. Наши спортсмены показали настоящую волю к победе, а мы со своей стороны совместно с Министерством спорта России старались провести подготовку качественно, обеспечить безопасность и направить делегацию на Игры стран СНГ, чтобы там на месте закрывать возникающие вопросы в ручном режиме.