Роман Гришин: «Наши спортсмены на Играх стран СНГ превзошли все ожидания»

В Азербайджане прошли III Игры стран СНГ, на которых российская сборная выступала со своим флагом и гимном и одержала убедительную победу в медальном зачете. Всего на соревнованиях наши спортсмены завоевали 231 награду: 130 золотых, 61 серебряную и 40 бронзовых медалей. Итоги Игр стран СНГ подводим с директором Центра спортивной подготовки сборных команд России Романом Гришиным.
С флагом и гимном достигаешь более высоких результатов
— У нас сейчас большинство международных соревнований проходят под нейтральным флагом, но это не касается Игр стран СНГ. Изменилось ли что-то благодаря этому?
— К счастью, да. Благодаря кропотливой работе министра спорта, президента Олимпийского комитета России Михаила Владимировича Дегтярева удалось отправить спортсменов на эти соревнования с флагом и гимном. Помимо этого, паралимпийцев допустили с национальными атрибутами. Для спортсменов это именно то, к чему они стремятся и готовятся всю свою карьеру. Да и для нас, граждан, все-таки приятнее видеть, когда наши спортсмены участвуют с флагом и гимном. Это поднимает уровень патриотизма, гордости, духа и воли к победе, когда выступаешь за свою страну и понимаешь, ради чего ты бьешься. Это позволяет достичь даже более высоких результатов, что и продемонстрировали наши атлеты, завоевав почти все золотые медали на Играх стран СНГ. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, конечно, изменилось, хотя по факту мы просто вернулись к истокам, от которых ушли в связи с введенными санкциями. Наши спортсмены показали настоящую волю к победе, а мы со своей стороны совместно с Министерством спорта России старались провести подготовку качественно, обеспечить безопасность и направить делегацию на Игры стран СНГ, чтобы там на месте закрывать возникающие вопросы в ручном режиме.
— Чем отличалась подготовка перед выездом? Был ли инструктаж другим?
— Тут уже каждая команда и спортивная делегация подходили к этому вопросу по-своему. Поэтому здесь больше вопрос к федерациям, как они готовили своих спортсменов, к тренерам. В свою очередь со стороны ЦСП и Министерства спорта была оказана полная поддержка. Все понимали, что представляют Россию и необходимо показать нашу страну с лучшей стороны. И у нас это получилось, благодаря общей командной работе, и это здорово!
Едут всегда лучшие
— Во многих видах спорта на Играх СНГ мы были на голову выше других. Была какая-то договоренность с организаторами об уровне участвующих спортсменов?
— Такой договоренности никогда не бывает. Едут всегда лучшие. Как правило, мы стараемся отправлять спортсменов, которые на голову выше наших зарубежных партнеров. Но вы сами знаете, что на многие мероприятия сильнейших российских спортсменов просто не допускают. Здесь получилось так, что наша элита поехала почти в полном составе, за исключением травмированных или тех, кто по каким-либо причинам не мог присутствовать.
— Ставились ли какие-то медальные задачи?
— Конечно. У нас же всегда, еще в начале года, собираются экспертные советы. Всегда рассчитываем на определенный пьедестал. Но на Играх стран СНГ наши атлеты превзошли все ожидания. Мы, конечно, рассчитывали на такой результат, но не было задачи забрать почти весь пьедестал. В голове всегда держали, что наши спортсмены заберут максимальное количество золотых медалей.
— Единственным видом спорта из программы Игр стран СНГ, в котором мы не участвовали, стал човган. Понятно, что вид неолимпийский. Но не считаете упущением, что мы в нем не выступали?
— Вопрос спорный. Возможно, это упущение, но пусть хоть где-то порадуются наши коллеги. (Улыбается.).
— Была ли какая-то реакция на результаты Игр стран СНГ со стороны руководителей?
— Да. Вы могли обратить на это внимание в публикациях СМИ. Лично Владимир Владимирович Путин поздравил наших спортсменов. В ходе заседания Совета глав государств — участников СНГ он неоднократно повторил, что такие Игры нужно проводить, это показатель нашей силы. Министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Владимирович Дегтярев тоже дал несколько интервью о выступлении на Играх стран СНГ. Все высшее руководство страны оценило результаты наших спортсменов.
Михаил Кузнецов