Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дегтярев поблагодарил Венгрию за блокировку санкций ЕС в адрес ОКР

САМАРА, 6 ноя — РИА Новости. Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев поблагодарил Венгрию за то, что в стране заблокировали внесение ОКР в санкционные списки ЕС, назвав предполагаемый исход событий нонсенсом.

Источник: Спорт РИА Новости

В марте министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия последовательно разделяет спорт и политику, поэтому не допустила включения ОКР и российских футбольных клубов в санкционный список ЕС.

«Будапешт становится постепенно одной из крупнейших спортивных столиц мира. В Будапеште располагаются штаб-квартиры многих федераций по видам спорта: дзюдо, текбол, World Aquatics объявила о переезде из Лозанны. Это связано с тем, что в Венгрии отличные условия для проведения соревнований, никаких визовых проблем не видится. И именно Венгрия заблокировала внесение ОКР в санкционные списки, это был бы нонсенс. Спасибо венгерской стороне», — заявил Дегтярев в ходе пленарного заседания "Спорт во имя будущего: побеждаем вместе.

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре с 5 по 7 ноября. В четверг проходит пленарное заседание «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе», участие в котором также принимают Дегтярев, министр спорта Сербии Зоран Гаич, министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук.