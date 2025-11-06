Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Спорт должен сближать, а не разделять»: НОК Замбии об отстранении России

САМАРА, 6 ноя — РИА Новости. Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Республики Замбия, вице-президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов и президент Африканской конференции федераций олимпийских видов спорта Альфред Фолоко заявил, что Африка выступает в качестве арбитра в вопросе отстранения россиян и белорусов от международных соревнований, отметив, что спорт должен быть пространством для диалога, солидарности и единства.

Источник: Спорт РИА Новости

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре с 5 по 7 ноября. В четверг проходит пленарное заседание «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе», участие в котором также принимают министр спорта России Михаил Дегтярев, министр спорта Сербии Зоран Гаич, министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук.

«Участие России в международном спорте было серьезно ограничено за последние годы, но мы не отчаиваемся. На международной арене мы стремимся к созданию новых партнерств и платформ сотрудничества. Мы говорим о том, что появляется мультиполярный спорт. Ассоциация НОК Африки подчеркивает, что спорт должен быть пространством для диалога, солидарности и единства», — сказал Фолоко.

«Африка выступает в качестве арбитра. Мы считаем, что спорт должен сближать, а не разделять, и наша ассоциация будет этому содействовать. Мы стремимся, чтобы мировой спорт был единым, несмотря на политическое разделение. Спорт не принадлежит никому, он принадлежит всему человечеству. Так говорят у нас в Африке!» — добавил он.