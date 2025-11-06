«Спорт должен сближать, а не разделять»: НОК Замбии об отстранении России

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре с 5 по 7 ноября. В четверг проходит пленарное заседание «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе», участие в котором также принимают министр спорта России Михаил Дегтярев, министр спорта Сербии Зоран Гаич, министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук.
«Участие России в международном спорте было серьезно ограничено за последние годы, но мы не отчаиваемся. На международной арене мы стремимся к созданию новых партнерств и платформ сотрудничества. Мы говорим о том, что появляется мультиполярный спорт. Ассоциация НОК Африки подчеркивает, что спорт должен быть пространством для диалога, солидарности и единства», — сказал Фолоко.
«Африка выступает в качестве арбитра. Мы считаем, что спорт должен сближать, а не разделять, и наша ассоциация будет этому содействовать. Мы стремимся, чтобы мировой спорт был единым, несмотря на политическое разделение. Спорт не принадлежит никому, он принадлежит всему человечеству. Так говорят у нас в Африке!» — добавил он.