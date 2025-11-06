Путин поблагодарил партнеров России за снятие санкций с паралимпийцев

В феврале стало известно, что Венгрия снова не допустила включения Олимпийского комитета России (ОКР) и двух российских футбольных клубов в санкционный список Евросоюза. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал санкции против ОКР и клубов «абсурдными и постыдными», отметил тогда госсекретарь по международным коммуникациям и связям страны Золтан Ковач.