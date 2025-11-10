Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МОК опроверг сообщения о запрете трансгендерам участвовать в Олимпийских играх

Международный олимпийский комитет (МОК) официально опроверг информацию о запрете трансгендерным атлетам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Источник: Reuters

«Рабочая группа продолжает обсуждение данного вопроса, и решения пока не приняты», — сказано в официальном заявлении.

10 ноября глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация планирует ввести запрет на участие трансгендерных спортсменок во всех женских дисциплинах.

На данный момент правила МОК допускают участие трансгендерных спортсменок в женских категориях, но окончательное решение остается за международными федерациями.

В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп заявил о недопущении трансгендерных атлетов к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе, а американский олимпийский комитет уже ввел соответствующий запрет для национальных соревнований.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше