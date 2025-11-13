ЮАР может подать заявку на проведение Олимпиады-2036 или 2040, сообщили СМИ

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Правительство ЮАР заявило в четверг, что планирует подать заявку на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2036 или 2040 годов, сообщает Франс Пресс.
Ранее ни одна африканская страна не принимала Олимпийские игры со времен возрождения турнира в 1896 году. Кейптаун подавал заявку на проведение Олимпиады 2004 года, которая досталась Афинам. ЮАР была первой на континенте, принявшей чемпионат мира по футболу в 2010 году. Сенегальский Дакар в 2026 году станет первым городом на континенте, который примет юношеские Олимпийские игры.
По словам министра Хумбудзо Нцавхени, Претория вступила в постоянный диалог по этому вопросу с Международным олимпийским комитетом (МОК), который с июня возглавляет зимбабвийка Кирсти Ковентри.
«Даже если нам предложат провести Игры завтра, кабинет министров уверен, что мы сможем принять их на уже существующих объектах», — сказала она, не уточнив, какой город может быть местом проведения Олимпиады.
Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, Игры 2032 года примет австралийский Брисбен.