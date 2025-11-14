Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МОК отказал РИА Новости в аккредитации на Олимпиаду-2026

МОК отказал корреспондентам РИА Новости в аккредитации на Олимпиаду-2026.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) отказал корреспондентам РИА Новости в аккредитации на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии.

«С сожалением информируем вас, что мы не сможем выделить вашей организации пресс-аккредитации на эти Игры», — говорится в сообщении, полученном редакцией от пресс-службы МОК.

«Как вы возможно знаете, мы уже распределили некоторое количество аккредитаций среди российских организаций и не можем выделить больше», — также говорится в письме.

Ранее МОК сообщал, что заявки РИА Новости на аккредитацию на Олимпиаду 2026 года «поставлены в лист ожидания». В 2024 году корреспонденты РИА Новости также не были аккредитованы на летние Олимпийские игры в Париже.

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортина д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В настоящее время на нее отобрались три российских спортсмена в нейтральном статусе — фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше