МОК отказал РИА Новости в аккредитации на Олимпиаду-2026

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) отказал корреспондентам РИА Новости в аккредитации на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии.
«С сожалением информируем вас, что мы не сможем выделить вашей организации пресс-аккредитации на эти Игры», — говорится в сообщении, полученном редакцией от пресс-службы МОК.
«Как вы возможно знаете, мы уже распределили некоторое количество аккредитаций среди российских организаций и не можем выделить больше», — также говорится в письме.
Ранее МОК сообщал, что заявки РИА Новости на аккредитацию на Олимпиаду 2026 года «поставлены в лист ожидания». В 2024 году корреспонденты РИА Новости также не были аккредитованы на летние Олимпийские игры в Париже.
Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортина д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В настоящее время на нее отобрались три российских спортсмена в нейтральном статусе — фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.