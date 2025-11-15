Ричмонд
Резолюцию об олимпийском перемирии представят Генассамблее ООН 19 ноября

Резолюция об олимпийском перемирии будет представлена Генассамблее ООН 19 ноября.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Резолюция об олимпийском перемирии будет представлена Международным олимпийским комитетом (МОК) Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 19 ноября, сообщается в релизе МОК.

«Олимпийское перемирие, берущее начало с древних Олимпийских игр в Олимпии в 776 году до нашей эры, призвано обеспечить прекращение военных действий, что обеспечивает безопасное передвижение и участие спортсменов и зрителей в Олимпийских и Паралимпийских играх. МОК возродил олимпийское перемирие в 1992 году, и теперь оно вводится перед каждыми Играми», — отмечают в комитете.

Мероприятие начнется в 18:00 по московскому времени. Резолюцию Генеральной Ассамблее ООН от имени Италии официально представит глава оргкомитета Игр 2026 года Джованни Малаго. После этого последуют выступления представителей государств-членов МОК и президента организации Кирсти Ковентри.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

МОК в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции, допустив россиян до соревнований в нейтральном статусе.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше