Глава МОК выступила против политического вмешательства в спорт

В своей речи президент МОК также подчеркнула, что все голоса в олимпийском движении равноправны. «Мы прислушиваемся ко всем голосам и относимся к каждому члену с одинаковым уважением. Мы приветствуем новые идеи, откуда бы они ни исходили. Универсальность спорта означает, что каждый спортсмен, каждый НОК (национальный олимпийский комитет — прим. РБК), каждая федерация имеют одинаковую ценность. Будь то с севера или с юга, в спорте все равны. Демократия в спорте означает именно это: каждый голос и каждый голос имеют одинаковый вес», — отметила она.