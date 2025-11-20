Тарасова обвинила главу МОК во лжи

Тарасова раскритиковала заявление Ковентри о недопустимости дискриминации и политического вмешательства в спорт. По мнению специалиста, подобные заявления не соответствуют действительности, учитывая, что российская сборная не сможет выступить на предстоящей Олимпиаде в Италии полноценным составом.
Ранее Ковентри призвала правительства стран не смешивать спорт и политику. Она отметила, что спорт должен оставаться местом для мирного соперничества.
В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.