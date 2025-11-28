Ричмонд
Карелин: «Олимпиаду нужно показывать. И не нужно жлобствовать»

Олимпийский чемпион Александр Карелин считает, что российскому зрителю нужно показывать Олимпийские игры, несмотря на то, что Россия официально не допущена до турнира.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

Российские спортсмены смогут принять участие в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо только в нейтральном статусе (как индивидуальные нейтральные спортсмены) и при соблюдении строгих критериев Международного олимпийского комитета (МОК).

«Стоит ли показывать Олимпиаду? Моя позиция: нужно участвовать на Олимпиаде, нужно ее смотреть. Надо понимать, как все происходит.

Олимпиаду нужно показывать. И не нужно жлобствовать», — сказал Карелин в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.

