Карелин: «Олимпиаду нужно показывать. И не нужно жлобствовать»

Российские спортсмены смогут принять участие в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо только в нейтральном статусе (как индивидуальные нейтральные спортсмены) и при соблюдении строгих критериев Международного олимпийского комитета (МОК).
«Стоит ли показывать Олимпиаду? Моя позиция: нужно участвовать на Олимпиаде, нужно ее смотреть. Надо понимать, как все происходит.
Олимпиаду нужно показывать. И не нужно жлобствовать», — сказал Карелин в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.