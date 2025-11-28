Роднина допустила, что россияне не возьмут ни одной медали на ОИ-2026: «Против шерсти идти всегда нелегко»

— Это вполне может произойти. Наших спортсменов будет мало, лучшие в своих видах спорта вряд ли будут допущены. Нет командных видов, где мы традиционно сильны. Надо ехать, соперничать, как иначе. Идти против шерсти всегда нелегко, но от этого пройденного пути и получаешь настоящее удовлетворение. Многие иностранцы не хотят нашего возвращения, в том числе поэтому и надо ехать. Своим выступлением можно гордиться, даже если не завоевал медаль, — заявила Роднина в интервью Odds.ru.