Роднина допустила, что россияне не возьмут ни одной медали на ОИ-2026: «Против шерсти идти всегда нелегко»

Сейчас допуск на на ОИ-2026 получили только трое россиян в нейтральном статусе — фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.
— Учитывая скромное представительство россиян на Олимпиаде в Милане, допускаете, что не привезем оттуда медалей?
— Это вполне может произойти. Наших спортсменов будет мало, лучшие в своих видах спорта вряд ли будут допущены. Нет командных видов, где мы традиционно сильны. Надо ехать, соперничать, как иначе. Идти против шерсти всегда нелегко, но от этого пройденного пути и получаешь настоящее удовлетворение. Многие иностранцы не хотят нашего возвращения, в том числе поэтому и надо ехать. Своим выступлением можно гордиться, даже если не завоевал медаль, — заявила Роднина в интервью Odds.ru.
Зимняя Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия) с 6 по 22 февраля 2026 года.