Дегтярев о спортсменах, выступающих за рубежом: они в тылу врага

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что не будет осуждать российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе на международных соревнованиях, передает «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

«Все наши спортсмены, которые выступают за рубежом в сложнейшей обстановке под колоссальным психологическим и организационным давлением, они герои. Они наши в тылу врага. Я им аплодирую, никогда не буду их осуждать», — сказал Дегтярев.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

