Михаил Дегтярев: «Мы должны поднимать престиж российского спорта, и комментаторы в полной мере участвуют в этой работе»

Привычный сценарий вручения топовым комментаторам фирменных статуэток на этот раз был разбавлен свежими новостями из мира спорта. Дегтярев сообщил, что прямо в эти минуты на «Большом шлеме» в Абу-Даби наши дзюдоисты одержали первую победу после возвращения им национальной символики — и в честь Аюба Блиева играл гимн России! А еще — что Европейская федерация гимнастики допустила российских спортсменов до участия во всех своих стартах, пока — в нейтральном статусе.