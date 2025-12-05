Михаил Дегтярев: «Мы должны поднимать престиж российского спорта, и комментаторы в полной мере участвуют в этой работе»

Ежегодная национальная премия «Голос спорта» прошла в Москве при поддержке Олимпийского комитета России уже в седьмой раз и впервые — в здании Министерства спорта на территории бывшей усадьбы графа Алексея Разумовского.
Министр спорта, председатель ОКР Михаил Дегтярев по этому поводу заметил, что «многие организаторы специально ищут такие площадки, а у нас есть своя собственная, поэтому предлагаю премию вручать здесь постоянно».
Привычный сценарий вручения топовым комментаторам фирменных статуэток на этот раз был разбавлен свежими новостями из мира спорта. Дегтярев сообщил, что прямо в эти минуты на «Большом шлеме» в Абу-Даби наши дзюдоисты одержали первую победу после возвращения им национальной символики — и в честь Аюба Блиева играл гимн России! А еще — что Европейская федерация гимнастики допустила российских спортсменов до участия во всех своих стартах, пока — в нейтральном статусе.
Все идет к тому, что скоро у спортивных комментаторов работы значительно прибавится, поскольку все больше международных стартов проходит с участием россиян. Тенденция, которая не может не радовать.
Родина великих побед и рекордов
— Мы должны продвигать наших атлетов, поднимать престиж российского спорта, — сказал Дегтярев, напомнив о подписанном в Самаре в рамках международного форума «Россия — спортивная держава» соглашении о сотрудничестве между ОКР и РАСК. — Как говорит Президент Владимир Владимирович Путин, наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав, родиной великих побед и рекордов. Благодаря вам об этом узнают миллионы и зажигаются новые звезды.
Под аплодисменты гостей руководитель отечественного спорта вручил премию имени Евгения Майорова в номинации «Лучший репортаж» Дмитрию Губерниеву и Денису Панкратову. Звезды «Матч ТВ» удостоились приза за работу на турнире по плаванию в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. Кстати, Губерниев специально прилетел на церемонию из Ханты-Мансийска, где стартовал Кубок России по биатлону.
Обладателя премии Вадима Синявского «Лучший комментатор по версии РАСК» Дениса Казанского (Первый канал/Okko) чествовал генеральный директор ОКР Роман Крамарь.
— Поздравляю всех лауреатов и номинантов от имени Олимпийского комитета России, — сказал Крамарь. — И хочу еще раз поблагодарить вас за ежедневную работу по популяризации спорта и олимпийского движения! Мы ее очень ценим.
Был на церемонии и грустный момент. Ежегодно РАСК вспоминает всех, кого не стало в уходящем году. На этот раз специальных премий удостоились трагически погибший «голос фигурного катания» Александр Гришин и многолетний комментатор бокса Борис Скрипко. Вдова Александра — Анастасия и сын Бориса — Сергей получили призы из рук олимпийского чемпиона Алексея Ягудина.
200 на троих!
Известных людей в зале хватало. В первом ряду сидели футбольные легенды — Юрий Семин, Валерий Газзаев, Михаил Гершкович, Валерий Непомнящий и Сергей Овчинников.
Серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике, а ныне комментатор «Матч ТВ» Яна Батыршина выходила на сцену, чтобы получить премию Анны Дмитриевой «Женский голос спорта» из рук трехкратной победительницы Игр в синхронном плавании Марии Киселевой.
Специальной премией «Золотой голос спорта» был отмечен триумвират комментаторов — Геннадий Орлов, Виктор Гусев и Роман Скворцов. Первому в нынешнем году исполнилось 80 лет, Гусеву — 70, а Скворцову — 50. Если сложить, выходит 200 на троих!
— Когда мальчишкой я бегал с мячом в Кишиневе, то старался говорить быстро, как Вадим Синявский. Мы все были очарованы его голосом, речитативом. Когда пришло телевидение, нас ждало некоторое разочарование, потому что, как оказалось, без «картинки» он порой рисовал прекрасные образы. Одной из наших задач стало формирование правильного восприятия зрителями тех кадров, которые они видели на телеэкране, — рассказал президент РАСК Геннадий Орлов.
Статуэтки трем мэтрам телевизионной журналистики вручил серебряный призер Олимпийских игр лыжник Александр Панжинский.
— Комментирую лыжные гонки уже шестой сезон. Но, глядя на вас, понимаю, что я еще в начальной школе, — признался Панжинский, обращаясь к лауреатам.
И тут же услышал ответный справедливый комплимент: «Без спортсменов нас не было бы в принципе. Это не мы хорошо комментируем, а вы классно выступаете!».
Ольга Теселько