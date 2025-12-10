Ричмонд
Дегтярев: «Россия на середине пути по возвращению на международную арену»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Россия находится на середине пути по возвращению на международные турниры.

Источник: РИА "Новости"

«В этом мы видим заслугу Владимира Путина, который пользуется непререкаемым авторитетом в мире спорта, особенно в борцовских видах. Этот курс дзюдо и, само собой, логично первыми зафиксировали по возвращению национальных символов и команд на арену.

Мы на середине пути по возвращению на международную арену. Чувствуем поддержку МОК. В сентябре было объявлено о допуске к юношеским Играм, которые пройдут в следующем году в Дакаре (Сенегал). Сегодня Исполком заложил средства на следующий год на направление нашей юношеской сборной и ее подготовку.

Госпожа президент МОК Кирсти Ковентри тоже находится под давлением. Но курс однозначно задан. Страны-организаторы должны уважать универсальность и автономию спорта. Уже 67 международных федераций допускают спортсменов из России до международных стартов. Мониторинговая группа фиксирует статус по всем олимпийским видам спорта — раньше такой работы не велось. Теперь мы владеем полной информацией».

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
