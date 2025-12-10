Дегтярев: «Россия на середине пути по возвращению на международную арену»

«В этом мы видим заслугу Владимира Путина, который пользуется непререкаемым авторитетом в мире спорта, особенно в борцовских видах. Этот курс дзюдо и, само собой, логично первыми зафиксировали по возвращению национальных символов и команд на арену.
Мы на середине пути по возвращению на международную арену. Чувствуем поддержку МОК. В сентябре было объявлено о допуске к юношеским Играм, которые пройдут в следующем году в Дакаре (Сенегал). Сегодня Исполком заложил средства на следующий год на направление нашей юношеской сборной и ее подготовку.
Госпожа президент МОК Кирсти Ковентри тоже находится под давлением. Но курс однозначно задан. Страны-организаторы должны уважать универсальность и автономию спорта. Уже 67 международных федераций допускают спортсменов из России до международных стартов. Мониторинговая группа фиксирует статус по всем олимпийским видам спорта — раньше такой работы не велось. Теперь мы владеем полной информацией».
