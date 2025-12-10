Ричмонд
Дегтярев рассказал о талисмане сборной России

Дегтярев рассказал, что талисманом сборной России будет олимпийский мишка.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Мишка станет талисманом олимпийской сборной России, сообщил в ходе олимпийского собрания министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Олимпийское собрание проходит 10 декабря в Москве.

«Разработан новый единый талисман олимпийской команды России, созданный на основе одного из самых узнаваемых спортивных маскотов в истории нашей страны и мирового спорта — официального талисмана Игр XXII Олимпиады 1980 года в Москве. В настоящий момент мишка проходит регистрацию в качестве товарного знака в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Выглядит прекрасно и заменит синего медведя, который неизвестно откуда взялся. Будет нормальный мишка», — сказал Дегтярев.

Олимпийский мишка был талисманом сборной России на летней Олимпиаде 1980 года в Москве.