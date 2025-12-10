«Президент уже оценил»: сборную России вновь экипирует Bosco

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Компания Bosco в ближайшее время вновь станет экипировщиком олимпийской сборных России, сообщил в ходе олимпийского собрания министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
Олимпийское собрание проходит 10 декабря в Москве.
«Мы выбрали нового единого поставщика формы для национальной и олимпийской сборной. По инициативе наших спортсменов, которые активно высказывались на этот счет, им будет хорошо известная компания Bosco. Ее коллекцию уже оценил президент России. Я показывал образцы в Самаре. Соглашение будет подписано в ближайшее время», — сказал Дегтярев.
Компания Bosco была партнером ОКР с 2002 по 2017 год. Позднее ОКР подписал соглашение с компанией Zasport.