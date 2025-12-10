С МОК сделать: какие цели ставит Олимпийский комитет России на новый год

Олимпийский комитет России (ОКР) утвердил новый устав. Помимо переименования названия должности руководителя с президента на председателя в новой редакции главного документа организации предусмотрено расширение числа членов исполкома с 29 до 31 человека, а также исключено положение, позволяющее оспаривать решения ОКР в Национальном центре спортивного арбитража. Все эти изменения утвердило прошедшее 10 декабря олимпийское собрание, на котором министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярёв также отчитался о работе за год, особенно уделив внимание успехам в деле возвращения российских спортсменов на международные соревнования.
Устав
За изменение устава и внесение в него дополнений проголосовали 124 делегата олимпийского собрания, трое воздержались. В марте 2025 года Михаил Дегтярёв заявил, что ОКР внёс изменения в устав в соответствии с Олимпийской хартией. Он отметил, что новая редакция устава уже доставлена в Международный олимпийский комитет (МОК). Она остается главным требованием на пути к восстановлению членства ОКР в МОК. Теперь её утвердили на олимпийском собрании.
В структуре ОКР появится новая категория членов — общероссийские общественные объединения спортивной направленности. Состав исполкома ОКР расширен с 29 до 31 члена. Это объяснили необходимостью увеличения представительства общероссийских федераций по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр.
Помимо этого, из устава ОКР исключено положение, позволяющее оспаривать решения ОКР в Национальном центре спортивного арбитража. Это связано с тем, что подобный иск может вызвать конфликт интересов, так как ОКР является единственным учредителем Спортивной арбитражной палаты. Кроме того, в устав включены новые направления деятельности ОКР, среди которых: развитие культуры и искусства в сфере спорта и олимпизма, сотрудничество с Российским спортивным фондом и расширение маркетинговых возможностей.
Международная деятельность
Отчитываясь перед делегатами Олимпийского собрания, Михаил Дегтярёв подробно остановился на работе по разбану наших спортсменов, вспомнив основные достижения, случившейся за последний год. В нейтральном статусе россиян начали допускать до соревнований ещё в 2023 году, а в августе 2024-го некоторые из них выступили на Олимпиаде в Париже. Но при Дегтярёве, который возглавил Минспорта в мае 2024 года и ОКР через семь месяцев, процесс допуска ускорился, а в некоторых вопросах случился прорыв.
Так, ещё в декабре 2024 года начались допуски спортсменов в командных дисциплинах — например, в эстафетах у пловцов и командных соревнованиях у гимнастов. В ноябре 2025 года первый допуск случился в командных видах спорта — речь о водном поло. А недавно дзюдоистов и самбистов допустили уже под российской символикой.
— В общей сложности, уже 67 международных федераций, включая 34 олимпийских, допускают спортсменов из России до международных стартов. 4200 российских спортсменов получили международный статус, из них 700 — в этом году, — отчитался Дегтярёв. — В ОКР сформирована мониторинговая группа, которая фиксирует статус по допуску спортсменов во всех олимпийских видах спорта. Такая работа в ОКР раньше не велась — мы не владели информацией, сколько наших атлетов в каком статусе находятся. Где идут суды, где — отказы, а где — положительные решения. В плавании, фехтовании, дзюдо, стрельбе из лука, гребном спорте, современном пятиборье россияне допущены к командным турнирам. Это позволило выступить на большинстве крупнейших международных турниров, на 40 чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам спорта, по итогам которых мы завоевали 112 медалей. Наши ребята показали отличные результаты в единоборствах, тяжелой атлетике, художественной и спортивной гимнастике, гребле, фигурном катании, водных видах спорта, велоспорте, в ряде случаев заняв весь пьедестал.
Кроме того, министр спорта и глава ОКР отметил восстановление статуса Паралимпийского комитета России (ПКР) и первое с 2019 года выступление россиян в Универсиаде. Россия начала восстанавливать своё представительство в международных организациях.
ОКР сохраняет контакт с Международным олимпийским комитетом, международными спортивными федерациями по олимпийским видам и многими другими организациями. Здесь особняком стоит решение исполкома Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) об избрании в свой состав заместителя председателя Олимпийского комитета России, секретаря Совета при Президенте РФ по развитию культуры и спорта Марата Филиппова. Кроме того, наша страна впервые с 2019 года избрана в комитет фонда ЮНЕСКО по борьбе с допингом.
Отдельно министр спорта подчеркнул успехи в юридической плоскости, рассказав о выигранных недавно в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) четырёх делах, по итогам которых были восстановлены в правах лыжники, саночники, бобслеисты, скелетонисты и игроки в настольный теннис. Некоторые из них уже получили нейтральные статусы и допущены до международных соревнований.
— Работа в юридической плоскости с МОК продолжается, — отметил Дегтярёв. — Мы ожидаем решения исполкома Международного олимпийского комитета по восстановлению в правах ОКР. Юридическая комиссия МОК уже практически завершила свою работу. В Швейцарию запланирована в январе командировка нашей делегации. Поэтому в целом работа признана удовлетворительной в уходящем году, хотя звучали и предложения признать ее успешной, но я считаю, что признавать ее успешной мы сможем только после полного восстановления ОКР и все наши когда национальные сборные получат доступ до международных соревнований.
Напомним, ближайшая Олимпиада (зимняя) пройдёт в феврале в итальянских городах Кортина Д’Ампеццо и Милан. Пока неизвестен окончательный список россиян, которые туда будут допущены в нейтральном статусе. Первыми такой допуск получили фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник.
Алексей Фомин