С МОК сделать: какие цели ставит Олимпийский комитет России на новый год

— В общей сложности, уже 67 международных федераций, включая 34 олимпийских, допускают спортсменов из России до международных стартов. 4200 российских спортсменов получили международный статус, из них 700 — в этом году, — отчитался Дегтярёв. — В ОКР сформирована мониторинговая группа, которая фиксирует статус по допуску спортсменов во всех олимпийских видах спорта. Такая работа в ОКР раньше не велась — мы не владели информацией, сколько наших атлетов в каком статусе находятся. Где идут суды, где — отказы, а где — положительные решения. В плавании, фехтовании, дзюдо, стрельбе из лука, гребном спорте, современном пятиборье россияне допущены к командным турнирам. Это позволило выступить на большинстве крупнейших международных турниров, на 40 чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам спорта, по итогам которых мы завоевали 112 медалей. Наши ребята показали отличные результаты в единоборствах, тяжелой атлетике, художественной и спортивной гимнастике, гребле, фигурном катании, водных видах спорта, велоспорте, в ряде случаев заняв весь пьедестал.