МОК снял все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) снял все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Это касается олимпийских видов спорта, включая командные дисциплины. Решение было принято исполкомом МОК на Олимпийском собрании 10 декабря.

«МОК подтвердил, что рекомендация от 28 марта 2023 года больше не применяется к российским и белорусским участникам юношеских стартов и им вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Министр добавил, что международные федерации будут сами устанавливать критерии юношеских соревнований.

«Эти правила, при условии восстановления ОКР, будут действовать и на Юношеских Олимпийских играх в Дакаре-2026», — написал он.

Четвертые летние юношеские Олимпийские игры пройдут с 31 октября по 13 ноября 2026 года в Дакаре (Сенегал).

