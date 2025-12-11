Наших юниоров возвращают на старты с флагом и гимном! Как это будет?

Первым в своем телеграм-канале прогремел министр спорта и президент ОКР Михаил Дегтярев:
«Как мы и анонсировали на Олимпийском собрании накануне, Исполком МОК принял важное для российского спорта решение. Сняты все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины.
МОК подтвердил, что рекомендация от 28 марта 2023 года больше не применяется к российским и белорусским участникам юношеских стартов и им вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок».
От него же важные разъяснения.
«Международные федерации сами устанавливают критерии, по которым они будут определять “юношеские соревнования”, но во всех таких соревнованиях — как индивидуальных, так и командных — участие должно обеспечиваться без дополнительных ограничений. Эти правила, при условии восстановления ОКР, будут действовать и на юношеских Олимпийских играх в Дакаре-2026».
Это полная амнистия?
Это большой шаг, но не окончательная победа даже для нашего детского спорта. С уверенностью пока можно говорить про юношеские Олимпийские игры, которые осенью пройдут в Сенегале.
Их проводит МОК — и никаких проблем с участием спортсменов до 18 лет не возникнет. А событие реально знаковое. Так, например, среди победителей прошлых юношеских Олимпиад — Мария Ласицкене, Яна Егорян и Климент Колесников.
В остальном — много вопросов.
Во-первых, это не прямое указание, а рекомендации. И международные федерации сами будут принимать решение.
МОК — важная организация, но в последние годы не обладающая абсолютным авторитетом. Так, в дзюдо наши с недавних пор выступают с флагом и гимном — хотя рекомендаций на этот счет не было. Допустили ватерполистов, хотя командные виды все еще под запретом.
Вместе с тем, несмотря на открытые заявления МОК о том, что российских спортсменов пора уже интегрировать в личные виды под нейтральным флагом, в биатлоне и легкой атлетике беспросветно тупиковая история. Хотя рекомендация МОК была еще в 2023-м.
То есть последнее слово все равно за боссами отдельных видов спорта. И если в относительно благожелательно настроенных федерациях вроде футбола, хоккея и волейбола эти новости наверняка воспримут за отмашку, то в настроенных жестко против вряд ли что-то изменится.
Босс мирового биатлона Олле Далин (слева) не ждет сборную России
Во-вторых, важен вопрос сроков. Каждая федерация может пойти по-своему — кто-то тут же допустит, кто-то дождется какого-нибудь планового исполкома, а кто-то скажет, что вопрос будет включен в повестку, но рассмотрен где-нибудь в конце года. Единого дедлайна нет.
Еще довольно размыто звучит моковская формулировка youth — юноши. Подходят ли сюда юниоры? А молодежь? Опять-таки, скорее всего, каждая международная федерация будет интерпретировать как пожелает.
Еще возможна такая нелепица: спортсмен выступает по юниорам с флагом и гимном, а на следующий год переходит во взрослые — и не имеет вариантов соревноваться даже в нейтралке. Абсурд, но кто уже и чему удивится?
А где мы в теории можем выступить в 2026 году?
Вообще, уже в этом зимнем сезоне полно важных соревнований:
- 25 февраля — 8 марта — юниорский ЧМ по биатлону в Арбере (Германия);
2—8 марта— юниорский ЧМ по фигурке в Таллине; 2—8 марта— юниорский ЧМ по лыжным видам в норвежском Тронхейме.
Еще в конце декабря юниорский чемпионат мира по хоккею, но туда уже никак не вписаться — группы сформированы. И это касается практически всех игровиков: в летнем сезоне мы едва ли выступим где-то на больших турнирах, потому что отборы прошли. Но чем раньше будет зеленый свет, тем более шансов успеть на следующие квалификационные старты.
В остальном же по лету одна интрига. Потому что практически во всех личных видах наши спортсмены и так уже выступали во всех возрастах. Кроме одного — легкой атлетики.
Себастьян Коу настроен категорично и не особенно это скрывает.
Он руководит World Athletics с 2015-го, при нем наши спортсмены никогда и нигде не выступали с флагом и гимном.
Неужели это изменится? Или он будет стоять до последнего?
От МОК веет надеждой
В любом случае, оттепель в международном спорте ощущается. Все последние решения направлены «за», а не «против», как это было прежде.
И даже если с юниорами все будет двигаться медленнее, чем хотелось бы, это все равно шаги в сторону полного возвращения.
Глава МОК Кирсти Ковентри
Помимо рекомендации по возвращению юниоров, кстати, снят запрет на проведение международных соревнований в Беларуси. Тоже добрый знак.
Если так дальше продолжится, то слова Дегтярева о том, что Милан-2026 станет последней Олимпиадой, в которой наши спортсмены участвуют неполноценно и в нейтральным статусе, имеют все шансы воплотиться в жизнь.
Автор: Владимир Иванов