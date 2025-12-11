Наших юниоров возвращают на старты с флагом и гимном! Как это будет?

«Как мы и анонсировали на Олимпийском собрании накануне, Исполком МОК принял важное для российского спорта решение. Сняты все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины.



МОК подтвердил, что рекомендация от 28 марта 2023 года больше не применяется к российским и белорусским участникам юношеских стартов и им вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок».