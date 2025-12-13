Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минспорта Украины отреагировал на решение МОК вернуть российских юниоров

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии ограничений с россиян на участие в юношеских турнирах.

Источник: Imago/TASS

Накануне исполком МОК рекомендовал больше не ограничивать возможность российских и белорусских спортсменов участвовать в юношеских соревнованиях в индивидуальных и командных видах под флагами своих стран.

«Хочу сказать, что не произошло ничего, что не способствовало бы общему контексту событий вокруг Украины в мире. Россия использует все средства влияния, в частности давление, взяточничество и шантаж, ищет необходимые решения», — написал Бедный в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

По словам Бедного, украинцам остается только быть верными себе, понимая, что рассчитывать можно только на себя. «Никто за нас не будет бороться, кроме нас самих, перестаньте ждать сочувствия», — добавил министр.

Бедный отметил, что украинские спортсмены поднимут флаг страны и расскажут о своей борьбе на пресс-конференциях после побед. «Только упорная работа над собой даст нам основу для нашей собственной мягкой силы — влияния на решения международного уровня, которые будут соответствовать нашим интересам», — заключил министр.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше