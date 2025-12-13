От «приняли к сведению» до полноценного возвращения молодежи: как международные федерации реагируют на рекомендации МОК

Хотя рекомендации МОК только появились и еще далеко не все федерации их прокомментировали, уже понятно, с кем у России будет больше всего проблем. В Международном союзе биатлонистов (IBU), который до сих пор даже не ввел нейтральный статус, дали понять — новые условия не очень впечатлили местных чиновников.