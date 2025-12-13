От «приняли к сведению» до полноценного возвращения молодежи: как международные федерации реагируют на рекомендации МОК

В четверг, 11 декабря, исполнительный комитет МОК снял ограничения на участие молодых спортсменов из России в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, в том числе в командных дисциплинах.
Правда, окончательно решать вопрос по допуску будут конкретные федерации — и некоторые из них уже отреагировали на новые вводные.
Волейболисты в игре
Одна из лучших ситуаций у отечественных волейболистов — международная федерация (FIVB) оперативно допустила наших юниоров до турниров.
«Мы приветствуем решение FIVB и Международного олимпийского комитета, которое снимает ограничения с российских молодежных сборных и возвращает нашим спортсменам право честно и открыто выступать на международной арене. Это важный шаг к восстановлению справедливого отношения к спорту в правовом поле, где главным критерием остаются талант, труд и спортивный результат», — заявил ТАСС глава Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.
В 2026 году наши команды можно будет ждать на юниорских чемпионатах мира в Дохе (мужской) и чилийском Сантьяго (женский).
Хоккей и баскетбол на подходе
Как минимум в двух федерациях ситуация пограничная: финального решения по допуску еще нет, но после появления рекомендаций МОК вопрос будет обсуждаться. Об этом, например, заявили в Международной федерации баскетбола (ФИБА). Там в начале декабря продлили отстранение сборной России и новые вводные обсудят только в следующем году.
«Обращаем ваше внимание на то, что на своем недавнем заседании 5 декабря центральный совет ФИБА принял решение сохранить текущий статус России и Белоруссии до заседания исполнительного комитета ФИБА, которое запланировано на середину февраля 2026 года. Поэтому в случае появления каких-либо обновлений мы сообщим о них в это время», — цитирует ТАСС пресс-служба ФИБА.
В хоккее ситуация немного иная — ФХР планирует самостоятельно обратиться в Международную федерацию хоккея с просьбой о соблюдении рекомендаций МОК. «Федерация хоккея России поддерживает решение и новые рекомендации МОК, находится в постоянном контакте с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) и обратится в Совет ИИХФ с заявлением о допуске молодежных сборных команд к чемпионатам мира в возрастных категориях до 18 и до 20 лет. ФХР продолжит бороться за допуск наших сборных до участия в международных соревнованиях», — заявили в пресс-службе ФХР.
При этом глава ИИХФ Люк Тардиф ранее рассказал, что вопрос участия России на юношеском чемпионате мира по хоккею примут совсем скоро: «Смогут ли россияне сыграть на молодежном чемпионате мира? Решение ИИХФ будет принято в конце января. Это не решение МОК. Это рекомендация», — заявил Тардиф в интервью «СЭ».
В биатлоне шансов мало
Хотя рекомендации МОК только появились и еще далеко не все федерации их прокомментировали, уже понятно, с кем у России будет больше всего проблем. В Международном союзе биатлонистов (IBU), который до сих пор даже не ввел нейтральный статус, дали понять — новые условия не очень впечатлили местных чиновников.
«IBU принял к сведению рекомендацию исполнительного комитета МОК и рассмотрит ее. Как ясно указано в документе, применение этих рекомендаций зависит от регламента каждой международной федерации. Таким образом, на данный момент позиция IBU, за которую демократическим путем проголосовал конгресс организации, остается в силе», — заявили ТАСС в пресс-службе союза.
Аналогично не спешат с возвращением и в ФИФА. «Мы тщательно изучим этот вопрос и сообщим вам, если у нас будет какая-либо информация», — цитирует ФИФА «ВсеПроСпорт».
Ждем, что скажут остальные олимпийские федерации.
Егор Сергеев