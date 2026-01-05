Путин назвал победой возвращение паралимпийцам из России гимна и флага

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал большой победой возвращение российским паралимпийцам гимна и флага на соревнованиях.
«Отрадно, что сегодня наши паралимпийцы вновь выступают на крупнейших международных соревнованиях с национальной символикой, флагом и гимном. Считаю это нашей общей большой победой», — говорится в его поздравлении Паралимпийского комитета России с 30-летием со дня создания.
Путин отметил, что ПКР выполняет важную, социально значимую миссию, объединяет благородными целями тысячи людей с ограничением по здоровью, приобщает их к адаптивной физической культуре и спорту, помогает раскрыть таланты, показать твердый характер и силу духа.
«Во многом благодаря такой грамотной, последовательной работе российские спортсмены добиваются выдающихся достижений на чемпионатах мира и Европы, летних и зимних Паралимпийских играх», — подчеркнул президент.
ПКР объявил в конце сентября прошлого года, что отечественные спортсмены будут участвовать с флагом, гимном и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по плаванию, пауэрлифтингу, следж-хоккею, пулевой стрельбе и легкой атлетике.
В сентябре 2023-го генассамблея Международного паралимпийского комитета на два года приостановила членство ПКР из-за «неспособности выполнять членские обязательства в соответствии с уставом». При этом российских атлетов допустили до Игр-2024 в Париже в индивидуальном нейтральном статусе. В них приняли участие 86 спортсменов, они завоевали 64 медали.