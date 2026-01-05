Журова предположила, какая будет реакция на события в Венесуэле

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что спортсменов из США не будут отстранять от международных турниров и Олимпиады из-за событий в Венесуэле, а российским спортсменам скажут, что «это другое».
Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены допущены до участия в нейтральном статусе и в ограниченном количестве.
«Это как раз и показывает, что США могут делать так, и ничего не будет. Двойные стандарты налицо, абсолютно точно. Возможно, кто-то попытается использовать это как аргумент в пользу того, что россиян все-таки нужно полностью допустить. Но, скорее всего, нам скажут, что “это другое”», — сказала Журова.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к «наркотерроризму» и представляли угрозу в том числе для Вашингтона. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.