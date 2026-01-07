Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия пожаловалась на Латвию в МОК

Россия пожаловалась на Латвию в Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом сообщил президент Латвийской федерации санного спорта Клавс Васкс.

Источник: Shutterstock

В минувшие выходные дни в латвийском Сигулде прошел очередной этап Кубка мира по санному спорту без участия российских спортсменов, хотя решение Международной федерации санного спорта (FIL) теоретически позволило бы им выступать в качестве нейтральных участников.

После запрета на въезд спортсменов из России, принятого в Латвии, российские спортивные организации подали жалобу в МОК, заявил Васкс.

«Российская федерация санного спорта и российский олимпийский комитет направили жалобы в МОК, но неясно, будут ли приняты какие-либо решения. Участие российского олимпийского комитета в работе МОК было приостановлено из-за действий на территориях Украины, поэтому не совсем ясно, имеет ли жалоба какие-либо юридические основания», — сказал Васкс, слова которого приводит LSM, портал латвийского общественного СМИ.

Президент Латвийской федерации санного спорта считает, что предпочтительнее придерживаться принципа, согласно которому российские спортсмены не должны выступать в Латвии, пока продолжается военный конфликт на Украине.

Российским саночникам, получившим нейтральный статус, был запрещен въезд в Латвию решением латвийского министра иностранных дел Байбы Браже включить этих 14 спортсменов в список лиц, нежелательных для страны.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше