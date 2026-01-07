Россия пожаловалась на Латвию в МОК

В минувшие выходные дни в латвийском Сигулде прошел очередной этап Кубка мира по санному спорту без участия российских спортсменов, хотя решение Международной федерации санного спорта (FIL) теоретически позволило бы им выступать в качестве нейтральных участников.
После запрета на въезд спортсменов из России, принятого в Латвии, российские спортивные организации подали жалобу в МОК, заявил Васкс.
«Российская федерация санного спорта и российский олимпийский комитет направили жалобы в МОК, но неясно, будут ли приняты какие-либо решения. Участие российского олимпийского комитета в работе МОК было приостановлено из-за действий на территориях Украины, поэтому не совсем ясно, имеет ли жалоба какие-либо юридические основания», — сказал Васкс, слова которого приводит LSM, портал латвийского общественного СМИ.
Президент Латвийской федерации санного спорта считает, что предпочтительнее придерживаться принципа, согласно которому российские спортсмены не должны выступать в Латвии, пока продолжается военный конфликт на Украине.
Российским саночникам, получившим нейтральный статус, был запрещен въезд в Латвию решением латвийского министра иностранных дел Байбы Браже включить этих 14 спортсменов в список лиц, нежелательных для страны.