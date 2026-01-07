«Это другое» лицемерие Запада: почему США за Венесуэлу ничего не будет

В соревнованиях одиночников в Картино д’Ампеццо примут участие по 25 спортсменов, мужчин и женщин. Россияне смогли в этом сезоне принять участие в двух этапах — в Италии и США. Перед латвийским Павел Репилов занимал 27-е место в рейтинге, Матвей Перестаронин — 29-е, а Дарья Олесик — 24-е. Они вполне могли завоевать олимпийские лицензии уже в Латвии, но их туда просто не пустили. Как-то позабыли в независимой прибалтийской державе, что трассу в Сигулде построиоли еще в советские времена, а сегодня она позволяет латвийской команде быть в топе в бобслее, санном спорте и скелетоне.