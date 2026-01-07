Ричмонд
Фетисов ждет реакции МОК на действия США в Венесуэле: «Посмотрим, отстранят ли американских спортсменов»

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен отреагировать на ситуацию в Венесуэле.

Источник: tvzvezda.ru

3 января США провели широкомасштабную военную операцию в Венесуэле, в результате которой президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены в Каракасе американскими военными силами и вывезены в Нью‑Йорк.

«Посмотрим, отстранят ли американских спортсменов. Этот вопрос нужно задать девочке, которая сейчас возглавляет Международный олимпийский комитет. Вы лучше у нее спросите. МОК в любом случае должен отреагировать на ситуацию между США и Венесуэлой», — цитирует Фетисова «ВсеПроСпорт».

