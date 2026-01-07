Тарасова: «Не понимаю людей, которые против трансляции Олимпийских игр в России»

"Остаюсь при своем мнении, что предстоящую Олимпиаду обязательно нужно показывать в России. Нам что нужно отменить трансляции всех соревнований, где нет россиян? В большинстве видов спорта нас бессовестно отстранили, но Олимпиаду смотреть и показывать нужно. У наших ребят есть соперники и мы должны знать, на что они способны.