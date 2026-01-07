Тарасова: «Не понимаю людей, которые против трансляции Олимпийских игр в России»

Россияне смогут участвовать в зимней Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе без права выступать в командных дисциплинах.
"Остаюсь при своем мнении, что предстоящую Олимпиаду обязательно нужно показывать в России. Нам что нужно отменить трансляции всех соревнований, где нет россиян? В большинстве видов спорта нас бессовестно отстранили, но Олимпиаду смотреть и показывать нужно. У наших ребят есть соперники и мы должны знать, на что они способны.
Не понимаю людей, которые против трансляции Олимпийских игр в нашей стране. При таких условиях мы не сможем увидеть иностранных соперников на самом главном старте в карьере. Когда-нибудь мы все равно вернемся и к тому моменту должны быть готовы.
Лично я планирую смотреть Олимпийские игры. Я вообще очень люблю все зимние виды спорта. Естественно, фигурное катание обязательно посмотрю. Кроме этого, буду смотреть все, что будут транслировать", — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.