МОК не отвечает на запросы российских вещателей насчет показа Олимпиады-2026

Как стало известно Sport24, показа Олимпиады-2026 по российскому телевидению, скорее всего, не будет.

Источник: РИА "Новости"

Основная сложность в том, что МОК до сих пор не отвечает на запросы российских вещателей. Вероятность того, что Матч ТВ не покажет Олимпиаду — 90%. Вероятность того, что до Олимпиады ситуация изменится — лишь 10%

В случае если права на показ Олимпиады окажутся у Okko, они будут обязаны показать 100 часов трансляций на федеральном телевидении, что невозможно будет сделать на каналах, попавших под санкции. Ни Первый канал, ни Россия, ни НТВ не смогут показать Олимпиаду из-за нахождения в санкционных списках.

Зимние Игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

