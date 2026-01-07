МОК не отвечает на запросы российских вещателей насчет показа Олимпиады-2026

Основная сложность в том, что МОК до сих пор не отвечает на запросы российских вещателей. Вероятность того, что Матч ТВ не покажет Олимпиаду — 90%. Вероятность того, что до Олимпиады ситуация изменится — лишь 10%
В случае если права на показ Олимпиады окажутся у Okko, они будут обязаны показать 100 часов трансляций на федеральном телевидении, что невозможно будет сделать на каналах, попавших под санкции. Ни Первый канал, ни Россия, ни НТВ не смогут показать Олимпиаду из-за нахождения в санкционных списках.
Зимние Игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.
Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.Читать дальше