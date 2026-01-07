Ричмонд
МОК запретил проносить флаг России на трибуны на Олимпиаде-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение запретить использование российской символики на трибунах во время зимней Олимпиады 2026 года в Италии. Об этом сообщает шведская радиостанция Sveriges Radio со ссылкой на письмо МОК.

Источник: Getty Images

Как отмечает издание, решение касается всех стран, спортсмены из которых могут участвовать в Играх только в нейтральном статусе. Актуальность вопроса объясняется появлением российского флага на трибунах во время «Тур де Ски».

Российский лыжник Савелий Коростелев 4 января финишировал четвертым на «Тур де Ски» в масс-старте. На церемонии награждения в финишной зоне появились болельщики с российским флагом. Позже Коростелев сообщил, что видел флаг после награждения.

Российские спортсмены смогли получить допуск до Олимпиады в нейтральном статусе в ряде видов спорта, включая шорт-трек, фигурное катание, лыжные гонки, конькобежный спорт, ски-альпинизм и санный спорт. При этом количество участников от России ограничено, и для каждого вида спорта действуют свои ограничения.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

