Непомнящий: «Никто не выиграет от того, что мы не посмотрим Олимпиаду по телевизору»

Российский шахматист Ян Непомнящий высказал свое мнение насчет трансляций Олимпиады-2026 на территории РФ.

Источник: Sport24

"Зимнюю Олимпиаду, конечно, стоит показывать в России. Мне кажется, это интересно. Все-таки большое спортивное событие. Хотя бы даже за несколько наших там надо поболеть и надо, чтобы эти трансляции были.

Олимпиада — событие, которое бывает раз в четыре года. Это ключевой всемирный форум. Думаю, мечта любого спортсмена поехать туда, а мечта любого болельщика — попасть туда или хотя бы посмотреть. Никто не выиграет от того, что мы не посмотрим Олимпиаду по телевизору", — сказал Легков в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.